女佣莉雅妮：廖文良已受苦 决定只向总检察署索赔一万元

（早报讯）洗脱偷窃罪名的廖文良前女佣，今午（10月27日）通过代表律师向高庭表示，自己因偷窃案蒙受多达7万1000元的损失，为此要针对控方无理与轻率的提控索讨赔偿。至于廖文良，因考虑到前雇主为此案已“受苦”，包括得辞退樟宜机场集团的主席职务，女佣决定放弃向他索讨赔偿。

不过，根据刑事诉讼法的相关条文，获得脱罪的被告所能索讨的赔偿金额，最多达一万元。

因考虑到堂费和讼费等开销，高庭法官陈成安建议控辩双方找第三方调解人进行协商，私下商讨赔偿金一事，而不必开庭审理；若调解失败，才回到高庭交由法官审理。

印度尼西亚女佣莉雅妮（Parti Liyani，46岁）今年9月获高庭裁定上诉得直，洗脱偷窃罪名，无须坐牢26个月。为廖文良一家打工约九年的莉雅妮原本被指偷窃属于廖家总值3万4600元的财物。

当时，高庭法官陈成安发表上诉裁决后，代表律师阿尼尔（Anil Balchandani）在庭上指出，根据法律，获脱罪的被告可向案件投诉人，即廖家索讨赔偿，以及针对控方无理与轻率的提控向控方索赔。不过，辩方将先尝试联络廖家，看他们是否愿意私下赔偿；若有必要，才回到法庭寻求法官给予赔偿指示。

今午，阿尼尔律师告诉法官，莉雅妮考虑后，决定不向廖文良索讨赔偿，因为她觉得前雇主已为此案说受苦，不想再打扰他。

偷窃案的上诉结果引起全城热议，并且将廖文良推上舆论的风口浪尖。他在9月10日以不希望现阶段情况影响机构和员工为由，宣布提早退休，卸下他在樟宜机场集团、盛裕集团（Surbana Jurong）、淡马锡基金会和淡马锡国际的职务。