10辆双层电动巴士今起投入运作

（早报讯）本地首批10辆双层电动巴士从今天（10月27日）起开始在公路上行驶。到了明年中，所有60辆电动巴士将投入运作，迈向让公共巴士车队能源更洁净的目标。

这些电动双层巴士将穿行榜鹅、武吉巴督和蔡厝港等地区，分别是由公共交通业者前进（Go Ahead）经营的83号路线、易塔通（Tower Transit）的189号路线，以及SMRT的983号巴士路线。

陆交局是在2018年斥资约5000万元，购买60辆电动巴士。中国汽车制造商比亚迪（BYD）和新科工程（ST Engineering）旗下的新科陆路系统分别标到20辆单层电动巴士的合同，由中国宇通客车和电力公司南瑞集团组成的合资公司则标到10辆单层和10辆双层巴士的合同。

首批10辆宇通单层电动巴士已在今年4月开始服务，另有五辆比亚迪单层巴士在7月投入运作。今天起将有多10辆双层巴士推出，其余电动巴士将在明年中全面投入运作。

交通部长王乙康和交通部兼外交部高级政务部长徐芳达今午走访武林巴士车厂，参观电动巴士的充电设施。

2040陆路交通发展总蓝图报告中提出，到了2040年，所有公共巴士车队将采用更洁净能源。这60辆电动巴士全面投入运作后，巴士的碳排放量每年将减少约7840吨，相等于1700辆私家车一年的碳排放量。