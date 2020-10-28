（早报讯）美国隔夜股市起落参半，道琼斯工商指数和标普500各跌0.80％和0.30％，纳斯达克指数涨0.64％。

随着美国选举的逼近，美国刺激经济配套选前出台希望渺茫，加上美国新一波冠病疫情新增病例创新高，导致亚洲股市继续受压，本地股市周二继续下滑。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数闭市报2512.87点，跌10.44点或0.41％。

今日（10月28日）可关注股票：

1. 新航工程（SIA Engineering）指出，受到冠病疫情冲击，集团估计将出现非现金减值，进而影响2020/21财年上半年的业绩。集团还在估算减值的规模。

2. 德华工业（Teckwah Industrial）的公众持股低于10％，要求停牌，且立即生效。

3. 四合成控股（SHS Holdings）要求暂停交易。

4. 膳盟食品（SunMoon Food）披露，已于10月27日通过上海膳麦供应链管理有限公司，与江中食疗（湖北）达成免息贷款协议，取得大约3490万人民币（约686万新元）贷款。公司可以通过配售新股偿还贷款，每股定价0.032元。

5. 星狮地产（Frasers Property）宣布，已完成脱售亚洲零售基金（ARF）的63.11％股权。同时，收购勿洛坊（Bedok Point）的所有先决条件也已获得满足，并计划在10月29日行使看涨期权（call option），接着于11月9日完成收购。

6. 天秤集团（Libra Group）第三次延长债务延期偿付令（moratorium）期限的审讯将于11月4日，早上10时以视频会议的方式进行。

7. Rex国际（Rex International）指出，RPS Energy Consultants的一份独立合格者报告（Qualified Person's Report）证实，尤姆纳（Yumna）油田的蕴藏量估计有960万桶（MMstb）。