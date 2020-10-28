海陆空关卡安装脸部和虹膜识别系统 国人日后可零接触通关

（早报讯）我国海陆空各个关卡已全面安装脸部和虹膜（iris）识别系统，国人以后只要与仪器“看对眼”，扫描虹膜和脸部，确认关卡前的是“对的人”，闸门就会打开，让国人20秒内快速通关。

这意味着，我国往后放宽旅游限制后，国人出游时，不再需要依赖指纹，手指不用触碰荧幕就可以通关，大大提升通关时的卫生程度。

移民与关卡局今早（10月28日）在记者会上宣布，今年7月起，本地海陆空的出入境关卡已经安装了虹膜和脸部识别认证系统，往后国人将可以“零接触”通关，只需让仪器扫描虹膜和面部即可。

移民局较早前已试验“多模态生物认证系统”（Multi Modal Biometric Screening System），此系统透过虹膜和脸部识别来确认旅客的身份，无法使用虹膜或脸部扫描确认身份的旅客，还是可以使用指纹来通关。

移民局人员今早在兀兰关卡示范使用脸部和虹膜识别系统通关的便利。工作人员走向有两台机器的闸门，第一台机器扫描护照后闸门打开，工作人员接着走到第二台机器，扫描面部和双眼就可通关，整个过程在20秒内完成。

移民局行动发展副主任程余安副监察（36岁）今早受访时说：“国人以后出游时，手指不再需要碰到屏幕，疫情当下，新系统除了带给国人便利，也能让国人卫生地通关。”