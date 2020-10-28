知新馆周六重新营业 新增密室逃脱和激光枪激战

（早报讯）费时六个月整修的新加坡知新馆将在来临的星期六（10月31日）重开，新增的密室逃脱和激光枪激战，通过沉浸式科技带领访客重新探索不一样的新加坡。配合防疫措施，知新馆鼓励访客事前通过网站订票，访客人数也限制在总数的25％，单一时间最多可容纳499人，分为五人一组进行活动，馆内设施也有相应的人数限制。

其中一大亮点是全岛最大的密室逃脱游戏厅，总面积约300平方公尺，楼高两层的游戏厅设有13个房间，分为四个章节的谜题讲述在“黑湖基地”发生的离奇事件，访客须抽丝剥茧破解谜题。

结合光雕投影的激光枪激战（laser tag）是知新馆新增的另一亮点，知新馆希望访客能从游戏中了解国土防卫的重要。游戏主题包括外星人入侵、生化机器人和世界末日等。

设在入口处附近的永久展览馆将从11月中开始推出“时光之镜”（Through the Lens of Time）展览，结合扩增实境带领访客回到700多年前的马来王朝、日据时期以及1983年的圣淘沙缆车救援工作。

为朝向可持续目标迈进，知新馆在湖面、屋顶和有盖走廊安装了2325个太阳能板，足够应付知新馆接近一半的耗电量。

连接到入口处的有盖走廊，相信是本地目前装有太阳能板的最长走廊。

知新馆执行董事陈文杰今天（28日）早上在媒体预览会上指出，在谷歌和智能手机仍未普及的1996年，知新馆成立之初的宗旨是希望融合娱乐与教育，为访客提供不一样的体验。他补充，知新馆即将在明年庆祝成立25周年，接下来也将继续提升设施和推出不同活动，为家庭和公众提供休闲消遣的好去处。