【中医师涉非礼案】被告称吸胸五分钟 口水温度可通血脉

（早报讯）涉非礼女病患，中医师录口供时曾透露，他以嘴吸胸，是因为口水有温度，吸5分钟有打通血脉的作用。

74岁的中医师林亚峇面对两项侮辱女性尊严和两项非礼的控状，指他在前年10月1日于丹戎巴葛路100AM购物中心的新华中医内，非礼一名40岁的女病患。案发时，他是该中医诊所的兼职中医师。

林亚峇不认罪，案件今早（10月28日）进行审讯第二天。今早出庭供证的是控方证人郭超元，他案发时是名驻署警长，当时帮被告翻译和记录口供。

证人指被告表示，女病人在事发后通过电话质问他，而他也向对方解释，自己也曾向10名名女性进行同个治疗方法。证人也指被告当时还承认，自己将粉放在手掌上，再加入水，用食指将水和粉搅拌，最后再把粉放在女病患的乳头上。

被告也称，由于女病患说她胸部有硬块，他之后以嘴吸对方的乳头，因为口水有温度能让粉起作用，之后“吸乳头”5分钟就有打通血脉的作用。

对此，辩方律师陈其玉在盘问被告时否认这一点，表示被告当时仅是在向郭超元讲述自己能为女病患做的治疗过程，实际上他并没有对女病患这么做。

辩方律师也指证人在为被告录口供前，并没有给被告选择自己想使用的语言，录口供后也没有把口供重读给被告听。

律师也表示，记录病情的问诊卡所记录的“按摩胸部”其实不正确，因为被告当时想表达的是“推肺经”，但证人却没有把是“推肺经”记录下来。

对此，证人说，被告当时确实用了“推肺经”的字眼，但由于他不理解“推肺经”，因此要被告用简单的字眼表达，被告于是说：“按摩胸部”。案件下午续审。（人名译音）