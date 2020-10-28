Zam Zam前老板被控图开车撞竞争店家职员

（早报讯）恐陷牢狱之灾仍不学乖，百年印度肉碎煎饼店Zam Zam前老板等候上诉期间又跟竞争对手起冲突，被控试图开车撞人，甚至放狠话：“我才不怕杀了你，因为我已经要去坐牢了！”

位于桥北路的百年印度肉碎煎饼店Zam Zam与竞争对手Victory结下恩怨，因招揽客户，导致双方关系紧张。

Zam Zam前老板扎克尔（50岁）早前因心怀恨意，在2015年8月26日晚上，指示私会党首领安维尔安排私会党员舒亚（23岁）于餐馆附近，持刀砍伤Victory主管立卡特（52岁）的脸，留下永久性的伤疤。

扎克尔当时因一项用危险武器重伤他人和恐吓罪状被判入狱6年鞭打6下，他不满决定上诉。

昨日（10月27日）扎克尔又被控一项鲁莽行事危害他人安全及一项恐吓罪状，指他在今年10月24日傍晚7时，恐吓Victory的一名职员，更企图开车撞对方。

控状显示，扎克尔质问受害者，为何找一名叫哈贝（Habeeb）的男子打架，若看见他们再起争执，将戳他的眼睛。

扎克尔也表示，如果对方爱惜家人，就该好好工作，否则会杀了他，甚至口出狂言：“我不怕杀了你。因为我快进去（监狱）了，如果再打架，两天内你看我会（不会）杀了你。”

此外，扎克尔也开车故意朝受害者的方向前行再刹车，导致受害者往后退，避免被撞。控方表示，调查官表示警方还在调查，扎尔可事后可能会面对加控。

扎克尔昨日出庭面控不获保释，表示家里有5名小孩，要求和小孩通电话，案件将在11月24日过堂。