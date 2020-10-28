勒死女护士图奸尸 被告求判误杀被驳回

（早报讯）用毛巾勒死28岁女护士后企图奸尸的被告，声称惊悉死者认为与前男友“偶尔亲热很正常”，突然被激怒才会干案。被告对谋杀罪名提出上诉，要求改判误杀，今早（10月28日）被三司驳回。

《联合晚报》早前报道，51岁的被告卜顺和涉嫌于2016年3月21日中午12时15分至5时49分之间，在循环路某组屋单位勒死中国籍女子张花香，然后企图奸尸。

他共面对三项控状，即谋杀、企图性侵女尸和挪用死者财物。控方以谋杀罪状，去年9月在高庭对被告进行审讯。被告今年2月被判谋杀罪名成立，须终身监禁。

被告针对罪成上诉。辩访陈词指出，案发前，被告曾质问死者与其他异性的关系，死者承认在赌场结识一名男子，与对方出门四五次。她也透露，中国前男友偶尔会来新，两人有亲密关系是正常的事。

辩访陈词指出，被告认为自己是死者唯一的交往对象，死者这番话令他听了非常生气，导致他突然陷入失控的状态。辩访律师请求三司改变被告误杀，被三司驳回。被告维持终身监禁的原判。

三司指出，被告显然是因死者不愿与他发生关系，而感到愤怒和激动，才会干下罪行。被告在案情中也曾承认自己因渴望与死者发生性关系，一度想要强暴她。

三司指出，被告知道死者和前男友的关系已有两三年，死者的言行不至于严重至导致被告被激怒。

案发后，被告企图性侵女尸，三司指出，这更令他们相信，被告是因愤怒和懊恼死者不愿和他发生关系。另一方面，被告干安后策划逃离到马国，三司认为，这显示被告的思路十分清晰敏锐，完全不像是一个失控的人。