收1500元助加快女子PR申请 移民局客服人员与女儿坐牢

（早报讯）为了帮女儿达成理想，在移民与关卡局当客服人员的母亲答应女儿要求，向一名马国女子收取1500元贿款“帮忙加快”她的永久居民申请，结果母女双双因受贿而被判刑。

母亲张如丝（49岁）案发时是移民与关卡局的客服人员，她承认一项抵触防止贪污法令控状和五项非法侵入电脑系统的控状，另外13项交由法官下判时一并考虑；女儿吕蕙妏（28岁）则承认一项抵触防止贪污法令控状，另一项则纳入考虑。母女俩昨天（10月27日）分别被判监18周和6周，女儿也被令交出1500元罚金。

根据案情，吕蕙妏案发时是一家移民事务公司的销售人员，她于2017年7月收到马来西亚女子郑慧妮（24岁）的要求，帮忙处理她的永久居民事宜。吕蕙妏谎称有亲戚在移民与关卡局工作，可以帮忙加快永久居民申请，并介绍母亲张如丝给对方。实际上，张如丝并没有权限加快永久居民申请，但母女俩仍向郑慧妮索取1500元当报酬。

2018年5月至10月期间，张如丝未经授权20次登入内部系统查询进度，她后来要求下属帮忙查询他人的申请进度时，被上司发现，进而揭发她的罪行。

在2018年11月9日取得永久居民的郑慧妮因行贿1500元，今年6月被判监四周。移民与关卡局表示将审查她的永久居民资格。

移民与关卡局表示，当局要求职员保持高标准的职业操守，当局也会定期进行审计和提醒职员不要滥用IT系统，并发出强烈讯息表明零容忍这类行为。