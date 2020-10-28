地铁电力故障报告出炉 大士西延长线将“早关迟开”更换电缆设备

（早报讯）启用才三年多的大士西延长线因电缆绝缘层损坏引发严重电力故障，从下月起至年底，这条延长线会在周末提早结束运作，让法国制造商阿尔斯通更换113个断路器线圈，明年也会在部分周末“早关迟开”或星期天全天关闭，更换150公里长的电缆。

陆路交通管理局、SMRT和阿尔斯通（Alstom）今午就本月14日三条地铁线服务中断的事故召开说明会。

本月14日傍晚，南北线、东西线和环线服务因电力故障相继中断，在长达三个半小时的事故中，共约12万3000名乘客受影响，当中分别有6500名乘客受困南北与东西线地铁车厢内，环线车厢则有约275人。

调查结果显示，最初的电力故障是因为距离大士连路站约500米处的22千伏特（kilovolt）电缆损坏，而设在大士西路站的断路器却失灵，未能及时将问题隔离起来。

维修团队过后发现，断路器内的线圈（trip coil）故障，地铁系统后来自动切断大士车厂变电站的电力供应，导致东西线和南北线服务中断。

SMRT工作人员之后尝试从波那维斯达的变电站抽取电力，以让这两条线恢复运作，不过由于工作人员疏忽，没有确保原来的问题先隔离起来，导致环线也出现电力故障。

SMRT总裁梁建鸿在说明会上说，该名工作人员误读系统显示灯，误以为原来的问题已经隔离开来。这名工作人员和当时在场的主管已被暂时停职，他们必须重新接受培训并获得认证资格才能复职。

工程团队已经更换出事的电缆和断路器线圈，并将受损的零件送去检查化验，以找出损坏的原因。这类设备的寿命一般长达25年至30年。

SMRT也会在更换电缆工程期间，增加电缆和断路器线圈检查次数，包括每10天目测线圈是否正常，机械测试也会从原本的每年一次增加至每半年一次。

出席说明会的陆交局局长黄南、梁建鸿及阿尔斯通亚太区总裁方玲，为这次事故给乘客造成的不便道歉。阿尔斯通将承担更换电缆和断路器线圈的所有费用。