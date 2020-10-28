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客工休闲中心本周末将再次迎来客工

文 / 梁伟康

摄影 / 梁伟康

发布 / 2020年10月28日 6:33 PM

最令客工期待能再次能前往休闲中心的是可以再次和朋友聚餐以及谈天。（梁伟康摄）

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（早报讯）相隔半年，专门让客工休息日来这里放松身心的大士南休闲中心，这个周末相信又会热闹起来。本地七个客工休闲中心再次迎来人潮，让客工添购必需品、使用货币兑换服务、剪头发、玩游戏以及小组聚餐等。

自从宿舍疫情暴发，本地客工都无法离开宿舍外出活动，复工后也只能来回宿舍与工作场所，以及处理必要事物。因此能再次前往熟悉的休闲中心与朋友一同放松身心，客工都满心期待。

人力部早前试行让部分领域的客工错开休息日，并在超过300个不同种类的宿舍试行通行证制度，按照雇主还是宿舍业者的安排，让约三万客工申请前往休闲中心活动。如今这个制度将会从本月31日起，开放给其他符合条件的客工。

为了把病毒传播的风险降至最低，每个宿舍都按照地理位置被分配到七个休闲中心中最近的中心。目前客工只能前往已指定的中心，以避免不同群体的客工有接触。

有意在休息日前往休闲中心的客工，须通过SGWorkPass应用提交通行证申请。应用将会控制每个时间段的人数，确保中心不会出现拥挤情况。

在申请通行证前，客工必须符合几个条件：在过去14天内的冠病检测结果呈阴性或是冠病康复者、居住在一个没有冠病病患的宿舍、自身不必遵守隔离令与居家通知，以及安装“合力追踪”（TraceTogether）应用。

每个前往休闲中心的时间段大约三小时，客工可最早在七天前预订时间段。居住在中心附近的客工，可自行前往，或者是由雇主安排私人交通工具。目前每天从早上八时起，有四个时间段，但在客工反馈后，11月2日起增设第五个时间段。

人力部也指出，客工在休闲中心时依然要遵守安全距离措施，时刻戴着口罩以及不能超过五人聚集。

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