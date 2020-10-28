客工休闲中心本周末将再次迎来客工

（早报讯）相隔半年，专门让客工休息日来这里放松身心的大士南休闲中心，这个周末相信又会热闹起来。本地七个客工休闲中心再次迎来人潮，让客工添购必需品、使用货币兑换服务、剪头发、玩游戏以及小组聚餐等。

自从宿舍疫情暴发，本地客工都无法离开宿舍外出活动，复工后也只能来回宿舍与工作场所，以及处理必要事物。因此能再次前往熟悉的休闲中心与朋友一同放松身心，客工都满心期待。

人力部早前试行让部分领域的客工错开休息日，并在超过300个不同种类的宿舍试行通行证制度，按照雇主还是宿舍业者的安排，让约三万客工申请前往休闲中心活动。如今这个制度将会从本月31日起，开放给其他符合条件的客工。

为了把病毒传播的风险降至最低，每个宿舍都按照地理位置被分配到七个休闲中心中最近的中心。目前客工只能前往已指定的中心，以避免不同群体的客工有接触。

有意在休息日前往休闲中心的客工，须通过SGWorkPass应用提交通行证申请。应用将会控制每个时间段的人数，确保中心不会出现拥挤情况。

在申请通行证前，客工必须符合几个条件：在过去14天内的冠病检测结果呈阴性或是冠病康复者、居住在一个没有冠病病患的宿舍、自身不必遵守隔离令与居家通知，以及安装“合力追踪”（TraceTogether）应用。

每个前往休闲中心的时间段大约三小时，客工可最早在七天前预订时间段。居住在中心附近的客工，可自行前往，或者是由雇主安排私人交通工具。目前每天从早上八时起，有四个时间段，但在客工反馈后，11月2日起增设第五个时间段。

人力部也指出，客工在休闲中心时依然要遵守安全距离措施，时刻戴着口罩以及不能超过五人聚集。