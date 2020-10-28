有确诊病例一周内到过南洋民众俱乐部健身房六次

（早报讯）卫生部星期三（28日）在文告中更新了确诊病例过去两周到过的地方，其中追溯到有确诊病例本月14日至20日到过位于裕廊西南洋民众俱乐部的Anytime健身房多达六次，几乎天天都有记录，除了17日。

以下是确诊病例到过该地点的日期与时间：

10月14日下午12时35分至2时20分

10月15日下午10时25分至16日零时25分

10月16日下午3时10分至4时25分

10月18日下午9时25分至10时20分

10月19日下午3时30分至5时零5分

10月20日下午4时至5时25

确诊病患近期到过的新增地点还包括：

淡滨尼天地的Rumah Makan Minang：10月17日下午5时50分至6时35分

位于汤申路上段的冰淇淋店Ice Cream Chefs：10月17日下午8时50分至9时45分

樟宜机场第三搭客大厦的Kopitiam食阁：10月22日上午7时零5分至7时55分

卫生部指出，曾与确诊病患有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。

为安全起见，在同个时段到过以上地点的公众，如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过的地方。