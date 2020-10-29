（早报讯）美国隔夜股市发生近几个月以来的最大抛售，道琼斯工商指数跌超过940点或3.43％，标普500跌3.53％，双双是6月以来最大的单日跌幅。纳斯达克指数跌最多，下滑3.73％。

美国总统选举逼近之际，法国与德国传出将实施更严格抗疫措施的消息，促使欧洲股市昨日开盘猛跌，美国股指期货则加剧下跌。本地股市受到波及，进一步跌破2500点心理水平，是10月初以来第一次收于这个水平之下。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数昨日闭市报2483.48点，跌29.39点或1.17％。

今日（10月29日）可关注股票：

1.发展商Aspen集团披露，已经获得马来西亚国际贸易及工业部（MITI）发出的执照，允许生产丁腈（nitrile）手套以及乳胶手套。

2.丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）私下配售的2亿4667万个新单位将自今天早上9时起，在新加坡交易所挂牌交易。这些新单位的配售价是每单位2.027元。

3.新丝路集团（New Silkroutes Group）回应新加坡交易所询问，德勤（Deloitte）于独立审计师报告中所指的一家中国注册公司是上海旻凌新材料销售中心(Shanghai Minlin New Textile Materials Sales Centre)，是一家独资企业（Sole Proprietorship），因此公司没有董事。

集团指出，在上海旻凌的协助之下，集团的中国独资子公司上海枫围（Shanghai Fengwei）截至今年6月的第四季营收是1亿4430万人民币（约2930万新元），上财年同期是3143万人民币。

集团与子公司上海枫围以及上海旻凌达成了两项协议，由上海旻凌为上海枫围提供管理服务，以及为上海枫围和集团管理及扩大中国业务。可是，独立审计师德勤表示，无法就两项协议的商业原理、商业实质性及协议的结构，以及集团是否继续掌控上海枫围，还有相关会计方式及在财报中呈现的形式是否合适，获得足够的合适审计证据。

德勤也对该集团截至今年6月底的2020年财报，无法表示意见（disclaimer of opinion）。

4.美鹰酒店房地产投资信托（EH-REIT）的受托机构DBS Trustee Limited表示，将遵照新加坡金融管理局的指示，撤换EH-REIT的信托管理公司。DBS Trustee和其财务顾问Moelis & Company已评估了8月至今收到的多种献议，它很快将宣布获选者，并寻求批准获选者成为EH-REIT的信托管理公司。