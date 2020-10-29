本地房地产行情转向谨慎乐观

（早报讯）房地产交易活动逐渐增加，以及冠病疫情逐步受到控制，提振房地产业者信心，令他们变得更谨慎乐观，行业乐观情绪达到两年来最高水平。不过他们对经济不利因素仍有一些担忧。

新加坡国立大学房地产（房地产系和城市与地产研究院的统称）今天联合发布的房地产行情指数（RESI）显示，今年第三季取得显著的进步。反映整体房地产行情的综合行情指数（Composite Sentiment Index）从第二季的3.7上升至第三季的5.3。该指数上一次超过5.0是在2018年第二季。

指数超过5代表市场行情乐观，低于5则表示市场行情正在恶化。

当前行情指数（Current Sentiment Index）从第二季的3.1上升至第三季的5.3，显示市场行情好转。未来行情指数（Future Sentiment Index）也从第二季的4.3上升至第三季的5.4。

此外，大约48%参与调查的发展商预计，未来六个月将有更多单位推出市场，其中28%认为新私宅单位的数量将维持不变，大约68%的发展商预计新私宅项目的价格将维持在目前的水平。

国大房地产这项指数是每个季度针对40至50位房地产领域的高级管理人员进行调查，参与者都是在房地产领域里密切留意市场动向的专业人士。

尽管如此，部分参与调查的高管对于经济的不利发展因素依然抱持谨慎态度。

几乎所有参与调查者都把“失业/国内经济衰退”（100%）和“全球经济放缓”（96.2%）列为未来六个月的两大潜在风险因素。部分业者表示，这两项不利因素可能会对价格与销售形成压力。

认为高建筑成本是潜在风险因素的参与调查者从第二季的69.2%，在第三季上升至76.9%。对于“政府针对私宅市场的干预政策”表示密切关注的人，也从第二季的5.8%，在第三季上升的19.2%，它也是在所有潜在风险因素之中，季度上升幅度最高的。