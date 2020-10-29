想免14天隔离图贿赂马国移民官 狮城董事监两周

（早报讯）一名新加坡籍工厂董事因触犯绿色互惠通道（RGL）条例，而为避免被发出入境被拒通知，竟以100令吉（约33新元）贿赂新山关卡移民局官员，而在昨日(10月28日）被判监禁两周及罚款1万令吉（约3285新元）。

这也是新马两国于8月10日实行绿色互惠通道及周期性通勤安排措施以来，首个遭举报的入境者行贿个案。

43岁的被告杨文涛（译音）被控于10月24日上午9时40分，在新山依斯干达大厦，以100令吉贿赂巴士检查组移民局助理执法官员莫哈末法迪，以逃过因触犯绿色互惠通道条例，而被当局以拒绝入境通告（NTL）驱逐他。

被告为此抵触2009年反贪污法令第24（1）条文，罪成可被判监禁不超过20年及罚款不少过贿金的5倍，或罚款1万令吉，视何者为高。

被告昨日俯首认罪，被判监禁两周及罚款1万令吉，若无法缴付罚款，则以监禁6个月取代。

被告代表律师哈扎卡立指被告须抚养两个孩子，79岁母亲患癌，80岁父亲则患上阿兹海默症，希望法官从轻发落。

柔州反贪污委员会日前发文告，指被告持互惠绿色通道许可证，此准证是方便持有人办理商务或要事，在入境马国后，必须在酒店隔离满14天，但嫌犯为了免去14天隔离而贿赂官员。

新马政府自8月17日实施周期性通勤安排（PCA）和互惠绿色通道措施，让符合条件者往来两地。截至前日1749人通过互惠绿色通道，9717人通过周期性通勤安排入境柔州。