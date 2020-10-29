劳资政三方低薪员工工作小组成立

（早报讯）研究如何提高低薪雇员待遇的劳资政三方低薪员工工作小组成立，这个小组将在广泛征询各方意见之后，于2022年第一季度完成对这一课题的调研。

工作小组主席、国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈周四（10月29日）下午在记者会上宣布这项消息，并指出小组成员包括来自各行业的资深雇主、工会领导人以及高级公务员，显示政府承诺在兼顾眼下经济情况和劳资双方长期福祉的前提下，小心谨慎地改善低薪雇员待遇。

他说：“我们知道各行各业都面对着巨大挑战，我们将通过可持续的方式，制定适当的长期策略，让雇主和雇员都从中受益。”

根据人力部晚间发出的文告，工作小组成员包括全国职工总会副秘书长许宝琨医生、人力部常任秘书甘泽铨、新加坡全国雇主联合会副会长符标熊等。

我国劳资政三方是在本月11日宣布同意成立低薪员工劳资政工作小组，探讨如何进一步扩大渐进式薪金模式，并在该模式下维持工资的持续增长，以及让“关怀员工计划”更普及和由下而上。

我国曾在2018年5月成立年长员工劳资政工作小组。该工作小组经过15个月的咨询后，于去年提出22项建议，获得政府全盘接受。这包括将在10年里分阶段调高退休年龄和重新雇佣年龄，以及年长员工的公积金缴交率。

如何帮助低薪雇员增加收入，是执政的人民行动党和国会最大反对党工人党最近激辩的热点之一。我国政府认为，由职总主推的渐进式薪金模式是比较全面的解决方案，但工人党指出该模式推出至今八年，只涵盖清洁、保安、园景业和电梯维修四个领域，落实所需时间太长，因此主张根据政府2019年一家四口的家庭平均基本生活必需品开支调查报告，推行1300元的最低工资。