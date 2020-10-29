卫生部：本地未出现因接种流感疫苗死亡案例

（早报讯）一些公众在接种我国暂停使用的两款韩国产流感疫苗后出现不良反应，不过所有人已痊愈，本地也从未出现因接种流感疫苗死亡的案例。

韩国接连出现接种流感疫苗后死亡的案例，我国卫生部于25日发出通知，建议暂停使用在本地分销的两款流感疫苗。这两款疫苗分别是由SK生物科学制造、在本地由AJ Biologics分销的SKYCellflu Quadrivalent，以及赛诺菲（Sanofi）制造与分销的VaxigripTetra。

卫生部星期四晚上（10月29日）受询时说，本地至今未出现因接种流感疫苗死亡的案例。至于上述两款疫苗当中，有两人在接种SKYCellflu Quadrivalent后出现喉咙不适、恶心或皮疹等症状。卫生科学局从去年至今也接获几起报案，指有人在接种VaxigripTetra后，在接种处引起皮疹等反应。所有人都已康复。

卫生部指出，接种流感疫苗大致安全，我国暂停使用这两款疫苗，只是以防万一。

该部门也提醒，公众仍能使用其他牌子的流感疫苗，包括分别由GSK和雅培（Abbott）在本地分销的Fluarix Tetra和Influvac Tetra。不过该部门也提醒，一般医生只提供一款流感疫苗，公众应提前打电话询问。