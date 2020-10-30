（早报讯）经过被大幅抛售，美国隔夜股市小幅反弹。道琼斯工商指数上升139点或0.52％。标普500和纳斯达克指数涨1.19％和1.64％。

欧洲的新增冠病确诊病例不断上升，促使法国和德国实行另一轮严格的封锁措施，也再度引发投资者的紧张情绪，包括新加坡在内的亚太股市昨天普遍下滑。新加坡海峡时报指数连续两天跌破2500点的心理线，昨天闭市报2450.68点，下跌1.32％。

今日（10月30日）可关注股票：

1. 克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）签下三份大型租约，是占地超过2万5000平方公尺的办公楼和轻工业/物流空间，分别位于法国、波兰和丹麦。

2. 胜宝工业信托（Sabana REIT）发布第三季业务报告。信托指出，在第三季签了30万4622平方英尺的新租约，并于阻断措施之后更新了58万6043平方英尺的租约。信托的投资组合租用率因此上升至80.2％。第三季的租金调升率是10.6％。

3. ESR房地产投资信托（ESR-REIT）第三季每单位派息0.798分，同比减少20.２％，但比第二季增加20.5％。信托指出，第三季一共派发2830万元，其中包括于第一季为了应付冠病疫情而保留的350万元。350万元为第一季所保留的可派发收入的50％。

4. 城市发展酒店信托（CDL Hospitality Trust）在第三季业务报告中指出，受到冠病疫情严重冲击，该季度的营收和净房地产收入同比减少38.7％和57.4％，至3010万元和1520万元。

随着各地政府放宽限制措施，除了莱佛士马尔代夫梅拉德度假酒店（Raffles Maldives Meradhoo Resort），信托旗下所有酒店于7月和8月恢复营业。第三季的营收和净房地产收入因此比第二季增加58.2％和49.4％。

5. 远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）在第三季业务报告中指出，该季度的营收同比减少33.2％至2060万元，主要是因为酒店和服务公寓的主要租约的租金减少。信托的净房地产收入在第三季也因此同比减少36.4％至1785万元。

6. 雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）在第三季业务报告中指出，每间可出租单位收入（RevPAU）同比减少70％至47元，但比第二季增加27％。整体投资组合的平均入住率约为40％，也高于第二季的30％。信托透露，整体投资组合仍有利润和正向的现金流。

7. 四合成控股（SHS Holdings）以1248万美元（约1705万新元）脱售Sinenergy Holdings的所有持股。四合成控股要求恢复交易。