政府明年下半年前共完成15间速建宿舍 可容纳2万5000名客工

（早报讯）政府目前已建成七间速建宿舍，可供8000名客工入住。到了明年下半年，当局还将兴建多八间速建宿舍，使可容纳的客工人数达2万5000人。

国家发展部长李智陞今早（10月30日）与总理公署部长兼人力部和贸工部第二部长陈诗龙医生一同到西雅克兰芝大道（Westlite Kranji Way）速建宿舍视察后，接受媒体访问时透露这点。

李智陞说，兴建速建宿舍是安全居住策略的一部分，让政府在兴建新的可供专用宿舍同时，也能减低现有宿舍的密集度。

“速建宿舍是帮助建筑业重新站稳阵脚的措施之一……客工宿舍、兵营、养老院等场所的染病风险都较高，因此减少人员密集度，以及制定合适地安全居住措施相当重要。”

新近落成的西雅克兰芝大道速建宿舍今天上午开放让媒体参观。宿舍根据客工所属工地安排客工住宿，宿舍内的三个不同分区有各自的接驳处和走道，确保不同区块之间减少交叉感染风险。

占地2万5000多平方米的西雅克兰芝大道宿舍，一共能容纳1300名客工。宿舍上个月21日投入运作，首批客工也从上个月30日开始入住。宿舍目前的入住率已达26％，并将在年底住满。

宿舍采用单层长方楼型，每座宿舍楼能容纳30到40人，每间房也最多只有五人居住。和一般宿舍不同的是，每间房间都配有卫浴设施。

宿舍楼与宿舍楼之间设有厨房，每栋宿舍楼也指定使用一间厨房，供客工和室友一同分享食物。