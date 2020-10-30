二女涉假公安案 11天骗153万元

（早报讯）两名30岁和19岁女子涉及一起假公安骗案而落网，两人被指在11天内帮忙他人向一名受害者收取超过153万元，其中30岁女子今早（30日）被控上庭，保释金高达10万元。

警方昨天（29日）发出文告表示，警方在今年7月接获一起假公安骗案，随后逮捕两名分别19岁和30岁的涉案女子，其中30岁女子今早被控上庭，19岁女子的案子则仍在调查中。

30岁女子李佩颖（译音）来自马来西亚，她面对一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令（Corruption，Drug Trafficking and Serious Crimes（Confiscation of Benefits）Act）。

根据控状，被告被指在今年7月6日至17日之间，与一名不明人士达成协议，向一名女子收取153万7000元，这笔钱相信是不明人士犯案所得的贼赃。控状没揭露19岁女子参与的部分。

控方表示，被告至今没有交出这笔款项，要求法官让她以10万元保释在外。

律师提出反对，指被告有亲戚在本地工作，她的护照也被扣押，弃保潜逃的可能性低，吁请法官批准3万元保释金就好。

法官最终同意控方立场，批准被告以10万元保释在外，案展11月27日过堂。

在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下，若罪成可被判监禁最长10年或最多50万元。

19岁少女相信接获“骗子”指示，向受害者收钱后，再交给30岁女子。

根据警方文告，警方在今年7月接获一名女子报案，指她收到一通来电，对方声称来自中国当局，并指女子涉及一起严重罪案，当局正在调查中，她于是按指示在五天内将超过100万元现金交给一名女子。

商业调查局随后确认19岁和30岁涉案女子身份。初步调查显示，19岁少女相信按“骗子”指示，向受害者收钱后，再转交给30岁女子。

19岁少女和30岁女子同天遭到逮捕。庭上未揭露两人关系，以及“骗子”是否已被捕。