二女涉假公安案 11天骗153万元

(早报讯)两名30岁和19岁女子涉及一起假公安骗案而落网,两人被指在11天内帮忙他人向一名受害者收取超过153万元,其中30岁女子今早(30日)被控上庭,保释金高达10万元。

警方昨天(29日)发出文告表示,警方在今年7月接获一起假公安骗案,随后逮捕两名分别19岁和30岁的涉案女子,其中30岁女子今早被控上庭,19岁女子的案子则仍在调查中。

30岁女子李佩颖(译音)来自马来西亚,她面对一项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令(Corruption,Drug Trafficking and Serious Crimes(Confiscation of Benefits)Act)。

根据控状,被告被指在今年7月6日至17日之间,与一名不明人士达成协议,向一名女子收取153万7000元,这笔钱相信是不明人士犯案所得的贼赃。控状没揭露19岁女子参与的部分。

控方表示,被告至今没有交出这笔款项,要求法官让她以10万元保释在外。

律师提出反对,指被告有亲戚在本地工作,她的护照也被扣押,弃保潜逃的可能性低,吁请法官批准3万元保释金就好。

法官最终同意控方立场,批准被告以10万元保释在外,案展11月27日过堂。

在贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令下,若罪成可被判监禁最长10年或最多50万元。

19岁少女相信接获“骗子”指示,向受害者收钱后,再交给30岁女子。

根据警方文告,警方在今年7月接获一名女子报案,指她收到一通来电,对方声称来自中国当局,并指女子涉及一起严重罪案,当局正在调查中,她于是按指示在五天内将超过100万元现金交给一名女子。

商业调查局随后确认19岁和30岁涉案女子身份。初步调查显示,19岁少女相信按“骗子”指示,向受害者收钱后,再转交给30岁女子。

19岁少女和30岁女子同天遭到逮捕。庭上未揭露两人关系,以及“骗子”是否已被捕。