男子烧焊开保险箱盗逾20万 称两万现金被烧掉无法归还

（早报讯）男子潜入隔壁公司偷走保险箱再用烧焊技术打开它，窃走里面的20万美元和6500新元现金。警方过后将男子逮捕归案并取回大部分贼赃，但仍有一些钱不知去向。男子求情时揭露，价值约2万新元的现金已在烧焊打开保险箱时被烧掉了。

被告阿兹曼（58岁，技工）事发时在裕廊工业区布罗街（Buroh Street)的一家叉车公司工作，他被指于今年5月13日晚上两度潜入隔壁的船务服务公司行窃。

被告当晚第一次潜入船务公司“探路”时，发现该公司内有一个保险箱后就离开，然后他再度从墙沿爬进船务公司的厕所窗口，然后从后门将保险箱推回自己工作的地方，再利用烧焊技术“切开”保险箱。

当时保险箱内有约20万美元和6500新元的现金，而保险箱也价值约780元。

警方隔天接获报案后，在同一天内将被告逮捕，并成功取回18万9000美元和907新元，但仍有1万美元和5800新元不知去向。

被告过后共面对六项控状，控方以其中三项罪名提控，包括破门行窃、涉毒以及触犯冠病19（临时措施）法令，其余三项罪名交由法官下判时一并考虑。

被告周三（28日）在庭上认罪后向法官求情，他称自己是因为在冠病期间失业，家里面对经济困难所以才偷窃。

他说：“我没有归还那2万元，是因为那些钱在烧焊打开保险箱时被烧掉了，我并没有拿走这2万元。”

主控官则称被告并非初犯，他过去也曾犯下破门行窃和其他罪行，被控超过10项罪名，因此要求法官严惩。

法官最后判被告坐牢四年六个月又六周，其中六周监禁是因为被告年事已高不适合接受鞭刑，因此以牢狱代替。