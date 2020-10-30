不满妻拒绝一起回家 男子当街扯头发拖行

（早报讯）阿叔不满妻子不跟他回家，当街拉住妻子头发不放，无视女儿和众人劝阻。德士司机路见不平，却被阿叔打伤。

被告是43岁的谢如周，被控抵触不诚实盗用财物、蓄意伤人和刑事暴力的罪行。控方以其中3项控状提控，余项由法官下判时纳入考量。

根据案情，这起事故发生在去年2月28日。被告当天带着40岁妻子和6岁女儿到黄金坊吃午餐，两人也喝了3瓶啤酒。

傍晚时分，妻子在等候德士去朋友家时，被告却要求妻子一起回家。由于被告有对妻子发脾气和动粗的倾向，妻子拒绝跟他回家。妻子早在2017年也已申请了个人保护令。

被告因此大怒，一把抓住妻子头发不放，导致她跌倒在地，甚至将她拖行和抢走她的手机。女儿和众人尝试劝阻，最终被告是在保安的游说下才肯松手。

随后，妻子带着女儿上了德士，却被肉身挡道的被告阻扰，造成交通阻塞。

被告和保安争吵时，德士成功离开，但因手机还在被告身上，妻子下车去拿，被告却不归还。妻子决定放弃，跑回德士。岂料，被告紧跟在后，先行上了德士后座。过程都被电眼拍下。

他的女儿因感到害怕，忙爬到德士前座。当时63岁的司机认为有义务保护小女生，因此抓住小女生，结果他的头部被被告推撞，刮伤流血。

妻子跑向一名目击者求援，他随后联络了警方。

被告也在2018年1月5日凌晨偷走另一受害者家外一个装有小鸟的鸟笼，行径被电眼拍下。

控方表示，被告的行为骚扰到公众，也违反了个人保护令，之前也曾打妻子。

法官判被告坐牢4周和4天，罚款700元。被告没还罚款，需要额外坐牢两天。