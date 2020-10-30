本地首起 手机网店涉逃税逾12万元

（早报讯）手机网店老板被指未注册缴交消费税，近两年逃税12万9411元，成为本地首起网络销售的逃税案件。

被告是40岁的冯茺榤，他是两家售卖手机及手机配件网店Edmobile和Moogi的老板，并于各种网购平台如Lazada、虾皮（Shopee），Qoo10和Carousell兜售商品。

今早（30日），他分别被控抵触两项消费税法令及三项所得税法令的控状，指他共逃税12万9411元。他有意在下个月27日认罪。

控状显示，他在2013年12月1日至2015年9月30日没有注册生意

以缴交消费税，导致他没有缴交11万8023元23角的消费税。

被告也在2013年12月1日至2018年7月17日之间，在没有合理的理由下，8次没有保留公司交易记录的账目。

此外，被告也在上述期间内，没有分别保管好Edmobile从2014年至2018年和Moogi2014年至2016年的账目。

被告也被指在2014年和2018年的4月16日提交不准确的资料，少申报所得税。

税务局表示，他们在2015年至2019年共向65名网店业主收取超过3800万元的税务及罚金。

在审计过程中，税务局发现不少网络业主在填写所得税表格时，没有填写网店赚取的收入、没有保留账目记录、没有在应缴税营业额超过100万元时注册缴交消费税等。

税务局强调，他们严厉看待逃税及违规行为，也将不惜一切让违规者接受法律的制裁。