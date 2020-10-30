九个新地点曾有冠病病患到访 包括裕廊JEM和西城

（早报讯）卫生部今天（10月30日）公布九个曾有冠病病患到访的新增地点，当中包括多家购物商场：

裕廊东JEM购物中心的H&M服饰店：10月16日晚上7时35分至8时35分，以及10月28日下午5时10分至6时

裕廊东JEM购物中心的Uniqlo服饰店：10月16日晚上8时30分至9时45分

山乐坊（Hillion Mall）的麦当劳快餐店：10月17日早上6时35分至7时40分，以及10月21日早上6时40分至7时20分

移民与关卡局大楼（ICA Building）：10月17日早上7时55分至9时

凯联大厦（International Plaza）的BLS International印度护照和签证申请中心：10月21日早上9时15分至10时15分

慕斯达法购物中心（Mustafa Centre）：10月24日中午12时至下午1时35分

城市广场（City Square Mall）的麦当劳快餐店：10月26日下午2时35分至3时20分

半岛购物中心（Peninsula Shopping Centre）的Jetspeed Travel旅行社：10月26日下午4时55分至晚上7时

西城（Westgate）的QCD Technology手机店：10月28日傍晚6时10分至晚上7时15分

卫生部指出，曾与确诊病患有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。

为安全起见，在同个时段到过以上地点的公众，如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过的地方。

公众也可通过“合力追踪”（TraceTogether）应用或电子政府密码应用（SingPass Mobile）中的SafeEntry自助服务，查看自己是否曾与确诊病患在同个时段到过同个地点。