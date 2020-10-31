新加坡强烈谴责法国尼斯恐袭事件

（早报讯）新加坡强烈谴责日前在法国东南部城市尼斯发生的恐怖袭击事件，并向遇难者家属表达最深切的慰问，同时祝愿伤者早日康复。

尼斯10月29日发生恐袭事件，一名不久前从北非国家突尼斯入境的21岁男子，持刀闯入尼斯圣母院教堂内将一名妇女斩首，并杀害另外两名无辜者。法国当天立即宣布把全国警戒调至最高级别。

这是法国过去两周发生的第二起恐袭事件。10月16日，一名中学教师在课堂展示回教先知穆罕默德漫画，作为公民课的讨论题材，引起一些回教徒家长的不满，并在社交媒体上散发相关言论。最后导致这名教师在回家路途中，惨遭一名18岁的极端回教徒砍杀。凶手是小时候从俄国移民到法国的车臣裔人。

我国外交部今天（10月31日）发文告，就尼斯的恐袭事件表达强烈谴责，并表示针对平民发动这类攻击根本毫无正当性。外交部也强调，我国“对一切形式的暴力和极端主义采取零容忍政策”。

随着法国当局升高警戒级别，我国政府呼吁旅法的新加坡人保持警惕，并听从当地政府的建议。国人如需领事协助，可与巴黎的新加坡大使馆或外交部值班室联系。

新加坡驻法国大使馆：

电话：+33 1 56 79 68 00

电邮：singemb_par@mfa.sg

外交部值班室（24小时）：

电话：+65 6379 8800/8855

电邮：mfa_duty_officer@mfa.gov.sg