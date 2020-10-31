偷三同事转账卡充值 海底捞前员工监五天

（早报讯）偷窃手段层出不穷，一名海底捞前员工偷拿三个同事的转账卡后，到地铁站为自己的易通卡充值，然后再到通联办事处取出现金，他用此方法在两个月内共取出1000元现金。

这名海底捞前员工黄俊耀（译音，25岁）因偷窃和触犯抵触滥用电脑法令面对14项控状，控方以其中五项提控，其余控状交由法官在下判时一并考虑。

根据案情，被告在去年8月16日，从一名海底捞女同事的书包中偷拿银行转账卡，然后到索美塞地铁站使用免接触付款服务PayWave为自己的易通卡充值100元，事后再到通联办事处取出易通卡内的100元现金。

8月24日，被告再度发现另一名64岁女同事的储物柜没关好，他于是偷拿对方的银行转账卡，然后同样为自己的易通卡充值200元再去取出现金。

除了偷转账卡，被告同一天也在另一个没上锁的储物柜偷取同事钱包内的150元现金。

几名受害者把转账卡和现金失窃事情告诉主管和报警，由于海底捞店内的电眼有拍下被告的偷窃行为，公司很快便查清此事，被告承认自己的行为，并把所有金额归还同事。

然而江山易改，本性难移，被告在大约两个月后，在义安城高岛屋的Ginza Kuroson餐馆当服务生时，再度偷窃一名日本籍女同事的两张转账卡为自己易通卡充值，然后再取出现金。

被告在两个月内多次重复此行为，一共充值并取出1000元现金，偷窃总额近1200元。

被告昨天在庭上认罪，被法官判处坐牢五天。