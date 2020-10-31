聊天群内吁同行公园拿刀“见人就砍” 送餐员监八周

（早报讯）祸从口出！35岁送餐员早前在聊天群组号召其他送餐员拿巴冷刀到榜鹅公园“见人就砍”，律师昨天在庭上求情指他只是“不负责任发言”，没想到后果这么严重。被告昨天被判入狱八个星期。

35岁的被告莫瑞天（译音）因为在社交平台Telegram上发表煽动暴力的言论，被控一项通过电子记录煽动暴力的罪名。

根据案情，被告当时是送餐公司Food Panda的送餐员，他在去年12月30日下午3时左右，在一个送餐员聊天群组中，约群里的人隔天晚上9时到榜鹅公园进行“个人代步工具暴动”。然后，他被指在另一个送餐员群组里说：“对，带巴冷刀。见到人就撞、就砍。”

政府从今年1月1日起正式禁止电板车骑上人行道，被告号召暴动的日期正是执行禁令的前一天晚上，有一名群组成员对被告的言论感到担忧，他报警后被告被捕。

被告认罪后，辩方律师昨天向法官求情，指被告在群组的影响力不大，没人把他的话当真，他自己留言后也不打算拿刀去公园砍人，此言论没有造成暴动也没导致他人受伤。

律师说：“被告在被逮捕之前，并不知道这番言论的后果这么严重。”

法官听了控辩双方的建议与求情后，判被告坐牢八周。

此外，被告也面对另一项偷窃控状，他被指去年8月22日，在义安城的书店纪伊国屋（Kinokuniya）偷窃五本漫画书，总值约37元，法官就此控状判他罚款500元。