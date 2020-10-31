罗敏申两店近千人排队 92岁老顾客拄杖来“道别”

（早报讯）罗敏申昨宣布申请清盘关闭本地两店面后，不少品牌商担心血本无归，紧急派出工作人员到场撤货，掀起和公众的一场“抢货”大战！

罗敏申发言人昨天回复《新明日报》询问时说，清盘人目前正与两店的物业业主协商，希望下来几周能继续营业。

《新明日报》记者昨天和今早分别走访位于来福士和麒麟大厦的店面，发现两店均出现大批人潮，甚至要排队入场。

两分店今天（10月31日）未开门就有近千人排队等着进去，出动安全距离大使维持秩序，甚至有92岁老顾客拄拐杖前来“道别”。

据记者昨午观察，人龙还在百人以内。不过，今早的情况显然比昨天来得更踊跃，福士城分店在早上11时开门前就出现长长人龙，估计至少有三百多人。至于乌节路部分，原本早上10时排队的人龙才百多人，可是到了11时就已经排到附近的苹果商店，估计有五六百人。

今天到乌节路罗敏申的就包括92岁的贺先生。他说，自1950年起就光顾罗敏申，因为以前只有那里售卖三脚猫手帕，而且也有比较多外国货可选择。如今一晃眼就是70年，拄着拐杖的贺先生得知清盘消息后，在女儿的陪伴下前来看看。

综合两店面所见，不少公众因得知清盘消息后，希望抢购特价商品，现场除了多个品牌给出不同程度的折扣外，罗敏申也于10月23日至11月8日间举办现金回扣促销，凡消费150元可回扣20元，消费200元则回扣30元。

当中，居家用品、厨房用品、皮具、鞋子和背包等热销区出现“混乱”场面。记者发现除了前来抢购的顾客，还有另一批是拿着皮纸箱在紧急“撤货”的工作人员，原来这些是品牌商旗下的职员。

一名被品牌商派来撤货的职员披露，收到指令到场把罗敏申货上架的物品撤走，转到其他该品牌有入驻的商场售卖。

问及为何要这么做，职员指出罗敏申清盘，而卖出的收益或无法回到品牌商处，记者试图进一步追问，但他表示无法多谈。

在来福士店面二楼特设一房间，外持续有约20人排队等待罗敏申人员签署寄售（consignment）单，不愿透露姓名的职员表示，要有这份文件才可以进行把货品撤走，所收到的指令是“越快越好”。