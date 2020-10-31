申请表格增设“准配偶”栏 外籍伴侣可持短期探访证入境狮城

（早报讯）移民与关卡局增设“准配偶”栏目，允许国人或永久居民的外籍伴侣以短期探访证入境，有狮城女郎和意大利男友在9个月分隔两地后终于可以见面。

约一个月前，移民与关卡局在申请进入我国的表格上，增添了上述选项，让分隔两地的情侣得以团聚。之前，只有我国居民的家属亲戚可入境，要不然就是碰上特殊情况，如爱人离世。

《海峡时报》报道，当局并未说明需要出示什么证明才可以“准配偶”身份申请入境，仅表示一般上会尽量协助这类申请。至于可逗留多久，则会在入境时评估。

当局网站资料显示，线上申请表格并没有要求出示关系证明，但必须填写双方资料。若申请成功，外籍伴侣须支付冠病检测费以及14天的居家通知住宿费，总计为2200元。

55岁的意大利男子蒙格力就在本月21日搭机从米兰飞往狮城，但差点就飞不成，因为机组人员不相信新加坡已允许准配偶探访，后来是他在狮城的45岁女友傅米雪（Michelle Poh，译音）打电话和出示官方电邮才解决。

蒙格力之前曾以其他名义申请入境但遭拒绝，如今终于可以和九个月没见的情人见面。两人从2016年起就交往，因为工作关系，疫情前平均每个月会见上两周。

傅米雪说道，这段没能见面的日子的确不容易，而蒙格力目前的探访准证有效期为一个月，但可申请延长两个月。蒙格力说道，他非常喜欢新加坡，有意申请成为这里的永久居民。

另一名在美国完成学业的刘小姐（24岁,Pricillia Lau）在6月份从美国回新，她的美国男友日前也申请到探访准证来新。她表示，整个申请过程并不难，而且只花了一周就得到批准。