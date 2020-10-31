医疗保健业者即日起可恢复使用两种流感疫苗

（早报讯）两种较早前被卫生部暂时停用的流感疫苗，在当局进一步审查之后确认质量和安全性符合要求，医疗保健业者从即日（10月31日）起可以恢复使用。

卫生部是在上个星期天（10月25日），因为韩国报告的流感疫苗接种后死亡的病例，暂停SKYCellflu Quadrivalent和VaxigripTetra这两种疫苗的使用。

卫生部31日傍晚发文告指出，韩国卫生部门发布消息说流感疫苗接种与死亡病例之间存在因果关系的可能性很小，72例死亡当中的71例，死因很有可能是由基础疾病引起。

卫生部文告也说，我国迄今为止在北半球2020-2021流感季节使用的所有流感疫苗都没有安全和质量问题，“医疗保健业者可以继续使用这些疫苗”。

此外，卫生部也重申疫苗与任何药物一样有可能有副作用，流感疫苗的常见副作用包括注射部位酸痛或发红，发烧、头痛、肌肉酸痛、疲劳和恶心。

卫生部指出，上述副作用通常是轻微的，并可不药而愈，只有在极少数情况下，注射疫苗者会出现发高烧或过敏反应如呼吸困难及眼部周围肿胀，“出现这些症状者应该立即就医”。

卫生部强调，接种流感疫苗可以预防季节性流感病毒，并能有效降低相关并发症和死亡的风险，尤其是对于老年人、年幼者、患有旧症者和孕妇等。

卫生部说：“公共安全至关重要，卫生部非常重视疫苗安全，当局将继续留意与流感疫苗接种有关的任何问题。”