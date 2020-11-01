港府官员期望新港航空泡泡本月底成行

香港商务及经济发展局局长邱腾华期望，本月中公布关于“航空泡泡”的详细安排及售票，并在本月底成行。

据香港电台今天（11月1日）报道，邱腾华在电视节目上预计，在“航空泡泡”（港媒称“航空旅游气泡”）实施初期，每天至少会有一班专机，若将来有需求可以增加航班。

邱腾华说，正研究透过“航空泡泡”到港的旅客，询问他们能否参与机场目前正在试用的快速测试，以减少逗留在机场的时间。至于同其他国家及地区商讨“航空泡泡”的进展，邱腾华说，他们会以疫情管控、安全为先。

他也坦承，香港旅游业界能挨到今日已经是很难得的，并说港府已向业界投入超过20亿港元（3亿5200万新元）资源，协助约1700家旅行社、2万3000多名从业员，但业界也难以完全依靠政府支援撑下去，最重要是尽快恢复旅游及通关。

新加坡和香港在上个月15日宣布，原则上同意建立双边“航空泡泡”，但双方当时并没有宣布计划具体落实的日期。

香港特首林郑月娥曾提到，航空泡泡”计划在下月落实。新加坡交通部长王乙康在答复《联合早报》询问时说，关于航空泡泡的讨论进展良好，当局也认同林郑月娥的评估。他说：“我们希望能在不久后公布航空泡泡的实行日期和其他落实航空泡泡的细节。”