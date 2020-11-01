报警后才通知 两女生不满国大“先斩后奏”

（早报讯）针对国大就前非住校教员费南多对学生做出性相关不当行为报警一事，两名女学生称，校方报警前未征询她们的同意，也没有通知。

这两名学生说，国大报警的动作违背了她们的意愿，她们也不满国大“先斩后奏”的做法。

新加坡国立大学上月23日在新闻发布会上说明，国大在报警前曾联系过这两名女学生，但院方最终只联系到其中一位。

两名女学生后来把国大发给她们的信息展示给《海峡时报星期刊》的记者，显示她们是在国大报案后才被告知的。

其中一名女学生说，这件事没有经过其同意，已经超出她的控制。她觉得其自主权被剥夺了，“这对我来说是巨大的创伤和焦虑”。

“这种必须向警方报案的先例，而且是在未经我们同意的情况下报案，会严重阻碍其他受害者站出来。”

国大在新闻发布会上表示，根据《刑事诉讼案》第424条，国大有法律义务向警方报案。

校方还说，出于对学生心理健康的考量，选择推迟报案。

根据法律规定，任何知道“他人实施或意图实施任何可逮捕的罪行”的人，在没有合理理由的情况下，应立即向当局提供信息。

然而，Quahe Woo & Palmer刑事部主管苏尼尔（Sunil Sudheesan）受询时说，在这件事情上，不清楚国大是否有义务向警方报案。

“一个合理的原因是，受害者不想报案，这要看怎么理解……在我看来，这还是有点灰色地带。”

要校方公开澄清

两名女学生要求国大公开澄清，不过至今无果。

其中一名女学生表示，两人都有证据显示是在国大报警后才获通知。她也已经要求国大公开澄清，但至今还没有收到任何消息。

“国大和受害者关怀组织一直在假设我要的是什么，以及作为一个受害者，什么是对我好的。”