多多流程奖金“延”一期送 第一组奖金可高达420万

（早报讯）多多游戏章程有变，博彩公司“延后”一期发放流程奖金，多多第一组奖金有机会上看420万元！

受阻断措施影响而“停摆”数月的博彩活动，虽然随着解封第二阶段而在6月底重开，但向来只在第四期发出的流程奖金（Cascade Draw），却改在第二期就发出。

新加坡博彩公司在官方网站宣布更改多多的游戏章程。（取自新加坡博彩公司网站）

自投注活动重开以来，最高一次的流程奖金是在9月24日发出的290万，这跟过去动辄逾800万元的巨额流程奖金相比相差甚远，难怪不少多多迷就告诉《联合晚报》，少了巨额奖金的多多，他们就连下注也提不起劲了。

就在多多迷兴趣缺缺之际，新加坡博彩公司却在官方网站捎来好消息：多多的游戏章程有变，流程奖金将“延迟”多一期，会在连续两期没人赢走第一组奖金后，在第三期送出。这一调整，依意味着多多奖金有机会累积到420万，让早前“提不起劲”“意兴阑珊”的多多迷眼睛再度“发亮”。

博彩公司在网上宣布，这一改变是为了“迎合投注站采取的防范措施，立即生效直到另行通知”。

根据官方网站，这项改变是新加坡博彩公司“以公共安全为准，逐步回复正常服务的行动之一”，博彩公司没把话说死，也解释何谓“正常服务”，但根据多多迷的解读，博彩公司最终相信还是会把流程奖金恢复到疫情前，也就是连续三期没人测中，第四期才启动“流程效应”，把第一组奖金发放到第二组，以此类推。