（早报讯）欧美冠病疫情恶化以及对美国总统大选的担忧打击投资者情绪，美国三大股指上周五收跌。

美国冠病病例突破900万个，欧洲多国也相继再度采取封锁措施以一直日益严重的冠病疫情，都显示全球经济的复苏之路又添障碍。

道琼斯工业指数下跌0.59%至2万6501.6点。标普500指数收跌1.21%至3269.96点；纳斯达克指数滑落2.45%，收报1万零911.59点。

若以全周来看，道指、标普500和纳指，分别下跌6.5%、5.6%和5.5%。

新加坡海峡时报指数上周五闭市报2423.84点，跌26.84点或1.1％。全周下挫113.55点或4.47％。

今日可关注的股票：

1.新电信（Singtel）澳大利亚子公司都斯（Optus）以2亿5000万澳元（2亿3980万新元）收购澳大利亚流动虚拟网络经营商（MVNO）amaysim的移动服务业务。截至今年10月20日，amaysim有119万个移动客户。

2.胜科工业（Sembcorp Industries）通过英国子公司胜科控股（Sembcorp Holdings）脱售所有胜科投资（Sembcorp Investments）的股权，给美国水务公司Seven Seas Water Corporation的关联公司。脱售价为4700万美元（6400万新元）。胜科投拥有位于巴拿马的Aguas de Panama水务房地产项目。

3.丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）从周一（11月2日）早上9时开始发行优先单位。

配售活动分两个部分，信托将私下配售2亿4667万新单位，另外也按比例配售7240多万新单位给现有单位持有者。截至10月28日傍晚5时，每持有1000个单位的持有者可以每单位1.99元的价格，配售19个新单位。

配售活动将在11月10日傍晚5时截止。

4.音达有限公司（Yinda Pte Ltd）开市前要求暂停交易，以便在稍后公布一项消息。