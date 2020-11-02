本地学前教育领域提供1900个职业与培训空缺

（早报讯）冠病疫情期间本地学前教育领域招聘情绪仍然活跃，截至9月底，该领域提供超过1900个职业与培训空缺，其中98％是工作机会，职缺当中有八成五是学前教育老师、学前教育中心负责人和托儿设施经理等白领职位。

人力部周一（11月2日）上午公布第12份就业情况报告，重点分析学前教育领域的就业机会。

报告指出，今年4月至10月中旬，除了学前教育业者进行的直接招聘活动，劳动力发展局和全国职工总会就业与培训中心（e2i）也为超过570人进行配对，帮助他们取得这个领域内的工作、培训或者见习的机会。

根据幼儿培育署、新加坡精深技能发展局以及劳发局联合开发的学前教育技能框架，该领域分三个职业轨道，分别是“婴幼儿保育师”、“学前教育老师”以及“幼教领袖”，月薪介于1800元至7600元不等。

婴幼儿保育师照顾2个月到4岁之间的婴幼儿，学前教育老师则负责教导4至6岁的儿童。

有意成为学前教育老师的求职者，须取得国立幼儿培育教育学院颁发的证书，或者在私营培训机构完成在幼儿培育署认可的课程，中途转业者完成课程所需时间为4至30个月。

劳发局也开办学前教育老师专业人士转业计划（PCP for Preschool Teachers）和婴幼儿保育师入职培训（Place-and-Train Programme for Educarers），帮助转业者掌握所须技能和取得幼儿培育署认证资格。