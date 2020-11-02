前一刻还与同事交谈 41岁好爸爸猝死

（早报讯）每天天未亮就开工，晚上回到宿舍都还停不下来，勤劳木匠猝死前一刻还在跟同事谈工作，讵料同事出门上超市，15分钟后回来，死者已经倒在宿舍，送院不治。

死者是41岁陈春宝，两三年前离乡背井，从马来西亚峇株巴辖（Batu Pahat）到本地工作，40岁妻子和四名孩子（18岁和15岁儿子，以及11岁和8岁女儿）都在马国。

陈春宝是于上个星期一（10月26日），在兀兰工业区的宿舍出事，死因是心脏病爆发。

死者的二姐陈丽恩（44岁，发型师）也在新加坡工作。她受访时说，弟弟做事勤快，每天清晨就骑电单车出门开工。“事发当天，他清晨5时就骑电单车出门工作，午餐时间曾打电话给妻子申诉不舒服，妻子叫他看医生，但他以为只是消化不良，还一直忙到晚上9点才回到工厂宿舍。”

据陈丽恩说，死者当时汗流浃背，衣服都没换就继续和同事讨论工作上的事，那名同事不久后去超市买东西，15分钟回来就看见他倒地不起。

同事第一时间传召救护车，无奈死者送院后还是救不回。

陈丽恩哽咽说，弟弟的身体一向健康，每天早出晚归，白天除了跑业务招生意，也会上门为顾客定制的家具“量尺寸”，甚至赶制家具，到了晚上则开单。“弟弟为了工作，几乎没有好好休息，他长期熬夜操劳，生活压力很大。”

陈春宝的遗体被领出后运回峇株巴辖，身后事已经办里妥当。