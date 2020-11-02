律政部拟推出新框架 助小企业重新协商合约

（早报讯）因冠病疫情难以履约的小型和微型企业，料可透过律政部计划推出的新框架，与另一合约方协商调整特定类型合约的义务。若双方无法达成协议，则可终止合约，尽早止损并另寻方案应对未来局势。

这个拟议中的合约调整框架（Re-Align Framework）一旦生效，符合条件的企业若有意启动协商程序，将有六周的时间向另一合约方提呈通知。

如果协商失败，任何一方都可提出终止合约。在这种情况下，企业仍须为已欠下的债务和义务负责，但无须支付提前解约的罚金。如果双方为此产生分歧，可交由独立评定员（Assessor）定夺。

新框架仅适用于特定类型的合约，主要为：（一）非住宅不动产租约；（二）商用车辆、厂房或机器的分期付款租购或有条件销售合约；（三）商用车辆、厂房或机器的租赁协议；（四）产品买卖合约；（五）服务买卖合约。这些合约也须符合特定条件，包括在今年3月25日之前签订等。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉今天（11月2日）在国会为冠状病毒疾病（临时援助措施）（第三次修正）法案提出一读。

根据律政部配合法案一读发表的文告，本轮修正法案也会为受影响个人或企业作出额外安排。

其中，为帮助因租户解约而面对财务困难的小业主，租户将须偿还一小笔额外赔偿金，具体数额由评定员决定。另外，符合条件的商用车辆、厂房或机器租户，可选择以分期付款的方式偿还所欠费用。

律政部指出，第三次修正法案一旦通过，律政部将着手推行合约调整框架和相关附属法例，并会适时公布更多详情。