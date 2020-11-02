消协已接到八起针对罗敏申没有兑现交易的投诉

（早报讯）新加坡消费者协会至今已收到八起针对罗敏申没有兑现交易的投诉。

消协理事长黎学俊回答《联合早报》询问时说，消费者投诉他们向罗敏申购买床褥后，床褥却没有在已安排的送货日期送达。其中一名消费者接到罗敏申通知，说所有送货暂停，直到另行通知。

消费者也指出，床褥制造商不要送货是因罗敏申还没为这些床褥付款。消费者也接到清盘人的通知，让他们通过电邮提交索赔要求。

消费者的床褥交易额介于2299元至5546元。

黎学俊指出，由于罗敏申已在清盘中，有意索赔的消费者若无法从罗敏申拿到满意的方案，应向清盘人提呈债权证明（proof of debt）。受罗敏申关闭影响，却不知如何追索的消费者可向消协求助。热线是61000315。

更多消费者转向网购，对大型百货门店需求锐减的趋势，导致拥有162年历史的本地百货公司罗敏申面对艰巨经营挑战，上星期五发文告宣布已启动旗下乌节路麒麟大厦和来福士城门店的清盘程序。这两家门店预计数周内关闭。

该集团由迪拜零售业集团雅富腾（Al-Futtaim）掌控。文告指，企业重组公司KordaMentha受委为临时清盘人。临时清盘人会接管公司资产，并评估可能的套现方式以尽可能偿还债权人。