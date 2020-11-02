教育部推迟须用合力追踪应用或防疫器才能进入学校规定

（早报讯）最新消息：教育部将推迟原定于12月1日起要求全国学生须开启手机“合力追踪”（TraceTogether）应用或携带携手防疫器才能进入校园的决定。直到国人都可领取防疫器后，才施行这项规定。

从12月1日起，全国学校的学生、职员和访客进入校园时，须开启手机“合力追踪”（TraceTogether）应用或携带携手防疫器（token）。

整个12月将是宽限期，允许在没有应用或携手防疫器的情况下扫描身份证或学生证入场。

教育部于上月30日在官方网站更新相关内容，表示考虑到学生可能无法在上课或是户外活动时使用手机，因此鼓励学生到住家所属选区内的民众俱乐部领取携手防疫器，以便追踪工作进行。

这一规定也适用于私人教育机构（Private Educational Institutes）的学生与职员。

针对没有应用或带携手防疫器的学生，教育部澄清，学生并不会因此被拒之门外。

至于特需学生，“学校职员将为在使用应用方面面临挑战或未将携手防疫器带到学校的学生提供帮助”。

“但是，他们可能无法参加校外活动，例如校外课程辅助活动（CCA）或是学习之旅”，因为公共或商业建筑都需要用到“合力追踪”应用进行SafeEntry登记入场。

不过，大专学府（IHLs）学生若没有开启手机“合力追踪”应用或携带携手防疫器，将有可能被拒绝进入校园。各大专学府将会通知师生规定生效日期。

本地电影院上月底已率先实行要求访客以“合力追踪”登记入场的新措施。抗疫跨部门工作小组上月宣布，到了12月，新措施将涵盖办公地点、学校，以及购物商场、餐饮店等公共场所。

截至10月底，已有约250万人下载“合力追踪”应用，相当于我国人口的45%。另外，当局已派发超过40万个携手防疫器。

主管智慧国计划的外交部长维文医生上月底承诺，只有在所有国人都有合力追踪手机应用或携手防疫器后，才会落实以应用或防疫器登记进入商场的规定。他预计到了12月底就能达到这一目标。