（早报讯）新加坡将设立全球亚洲保险合作伙伴组织（Global-Asia Insurance Partnership，简称GAIP）。这个由全球保险业者，监管机构和学术界三方联合建立的平台，旨在协助区域保险业者构思可行的保险研究见解，制定政策建议，以及共同创建创新保险解决方案。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今天于网上举行的新加坡国际再保险会议（Singapore International Reinsurance Conference）发表讲话时，作出上述宣布。

他指出，GAIP将是一个动态实验室，可为亚洲地区各类新兴风险孵化新的风险融资解决方案，当中又以应对数码革新和其他新科技使用所产生的风险为主。

GAIP也将成为支持亚洲保险监管机构和政策制定者的政策智库。

王瑞杰说：“我们希望扩大针对基础设施等长期需求的保险范围，推动保险业广泛采用科技和数据分析，并促进业内相关战略性行业课题的全球对话。”

他还说，GAIP将高度重视人才培养。这将建立在拥有大数据和人工智能等领域许多新技能的保险公司队伍，并可随着就业机会转变而调整行业的未来技能培训。

GAIP预计在明年1月开始运作，初步重点会围绕在大流行病风险和气候变化风险这两方面。