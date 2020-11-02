含未申报麸质过敏原 两款麦片被令召回

（早报讯）在我国售卖的两款新西兰进口麦片，因含有未申报的麸质（gluten）过敏原，新加坡食品局已下令进口商召回产品。

根据食品局文告，澳新食品标准局（Food Standards Australia New Zealand）已发出通知，指Blue Frog品牌生产的其中两款麦片产品，因含有未申报的麸质过敏原成分，已被当地商家Bio Living International召回。

受影响的产品，分别为覆盆子、椰子及烤杏仁口味的无麸质麦片（Blue Frog Zesty Raspberry with Coconut & Toasted Almonds Gluten Free Cereal），以及杏子、香草及麻心口味的无麸质麦片（Blue Frog Apricot with Vanilla & Hemp Heart Gluten Free Cereal）。被召回产品的最佳食用期限介于2021年2月至8月。

由于受影响产品也进口至我国，食品局已下令进口商Home & Health Distributors从市面上召回产品，回收工作在进行中。

文告指出，在食品销售法令（Sale of Food Act）下，售卖含有麸质的麦片都须清楚注明，以保障公众健康。

食品局提醒，对麸质过敏的消费者不应食用受影响产品。消费者可拨电9160 9443联络进口商询问退款或退货事宜。