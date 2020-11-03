（早报讯）美国隔夜股在总统大选前回弹，道琼斯工商指数上涨超过400点。

道琼斯工商指数收涨1.60%，报2万6925.05点；纳斯达克指数上升0.42%，报1万零957.61点；标准普尔500指数收升1.23%，报3310.24点。

海峡时报指数周一亦回涨19.29点或0.8％，闭市报2443.13点。

今日可关注的股票：

1.星狮地产信托（FCT）截至9月底的下半年每单位派息同比减少26.1%至4.372分，全年每单位派息为9.042分，同比下滑25.1%。信托预计会在12月4日派息。

可派发收入为4894万元，跌幅为21.7%；净房地产收入为3861万元，同比下滑42.8%；营收下滑33.8%至6446万元。

从全年来看，可派发收入下跌15.5%至1亿零115万元；净房地产收入同比减少20.4%至1亿1089万元；营收则下跌16.3%至1亿6438万元。

2.联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）发表截至今年9月底的2021财年第一季业务汇报。

信托的房地产组合租用率高达99%，若根据净可出租面积来看，信托组合的加权平均租约（WALE）为9.5年。78%的租约会在2024财年之后到期。

3.原本的凯德商用新加坡信托（CapitaLand Mall Trust，简称CMT管理有限公司首席执行官陈智雄，将担任凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust，简称CICT）管理有限公司的首席执行官。

CMT较早前收购凯德商务产业信托（CapitaLand Commercial Trust，简称CCT），并从11月3日（周二）9时更名为凯德综合商业信托及开始交易。

4.博诺集团（Blumont）总裁李达明（音译，Lee Tak Meng）辞职。这家涉及2013年“小股风暴”的公司周一晚上发表文告披露，李达明因为有意寻求其他增长机会而辞职，他会在11月30日正式卸任。公司并没有公布接替人选。