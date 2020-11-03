第二波“重新探索新加坡” 10大邻里特色优惠行程

（早报讯）新加坡旅游局推出第二波“重新探索新加坡”活动，在10个邻里规划特色优惠行程带动境内消费，公众还可享有多达50个住宿、购物和餐饮等好康促销。

这10个邻里即樟宜／东海岸、牛车水、市政区、如切／加东、甘榜格南、圣淘沙、小印度、万礼／克兰芝、滨海湾和乌节路。

新加坡旅游局、圣淘沙发展局和新加坡企业发展局今年7月宣布携手拨出4500万元，推出“重新探索新加坡”（SingapoRediscovers）计划，以刺激内需，鼓励国人在境内游玩和消费。

旅游局今天（11月3日）发文告指出，第二波活动中的10个邻里都有丰富的历史、特色与文化，访客在策划迷你假期时可进行深度旅游，尽情探索新加坡。

旅游局在“重新探索新加坡”微型网站（网址：https://www.visitsingapore.com/SingapoRediscovers/），为这10个邻里规划了一至三天的导览行程，公众可根据假期天数，选择心仪的一个或多个邻里。

每个邻里的酒店、景点、旅游以及餐饮业者将合作提供促销配套。

此外，公众也可在“重新探索新加坡”微型网站或“造访新加坡”（VisitSingapore）应用中找到多达50个住宿、购物、景点、餐饮和导览等好康促销。