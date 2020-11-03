王乙康：不应该让地铁故障事故动摇团队精神

（早报讯）发生地铁故障事故后，团队的士气无疑被影响，不过交通部长王乙康说，任何人都不希望发生这种事故，但既然已经发生了，就不应该让事故动摇团队的精神。

上个月14日傍晚，南北与东西线和环线部分服务因电力故障相继中断，在长达三个半小时的故障中，共约12万3000名乘客受影响，其中6700多人受困地铁车厢内。

王乙康今午（3日）在国会答复多名议员口头询问时说，发生这起事故后，团队的士气被影响，不过他希望这件事故不会动摇团队的精神。

他也强调，作为一个团队，发生事故时不应该互相指责，而是要集体承担责任，并继续共同努力。“唯有如此才能继续履行为乘客服务的集体使命。”

SMRT总裁梁建鸿早前透露，一名工作人员当时误读系统显示灯，以为有故障的电缆已经被隔离开来，因此尝试从同时供电给环线的波那维斯达变电站抽取电力，以让南北与东西线恢复运作，结果导致环线也出现电力故障。该名工作人员和当时在场的主管已被暂时停职，他们必须重新接受培训并获得认证资格才能复职。

王乙康今午指出，这是地铁工作人员在承受时间和情况紧迫的压力下犯下的无心之过，对工作人员来说无疑是巨大的教训。他也相信，涉事的SMRT人员会吸取教训，并同其他同事分享经验，确保日后不会重蹈覆辙。