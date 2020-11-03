12楼丢一罐咖椰险砸邻居母女 莽男监15周罚2000元

（早报讯）与女邻居结下“梁子”，45岁男子不满女邻居“诬赖”他泼咖啡和烟蒂在对方家门，竟把女邻居推倒在地，事后怀疑女邻居与女儿“窃窃私语”说他坏话，更发怒将一罐咖椰从12楼朝母女俩丢下，险些砸中两人。

这名男子蔡金德（译音）面对六项控状，包括对公务员动粗、鲁莽行事、蓄意伤人和侮辱女性尊严等控状。

他承认其中五项，余项交由法官下判时一并考虑，昨天被判坐牢15周和罚款2000元。

根据案情，去年12月27日下午3时许，被告的女邻居回家后，发现家门遭人泼咖啡和丢烟蒂。

由于她与被告早有“过节”，女邻居于是将矛头指向被告，结果引起被告不满，两人大吵起来。

怒火中烧的被告当场对女邻居飙脏话，扬言要揍对方，随后把女邻居推倒在地，导致对方手指割伤、臀部和大腿疼痛。

事隔约两周后，被告在今年1月13日看到女邻居与女儿出门买日常用品，见两人在有说有笑在聊天，怀疑母女俩说他“坏话”，气得跑回家拿了一个装咖椰（Kaya）的玻璃罐走出门外。

他发现母女俩走到底层后，从12楼将咖椰罐朝她们丢去，所幸咖椰罐落在距离她们五至10米远的地方，没有造成两人受伤，但咖椰罐碎得满地都是。

女邻居气得报警处理，被告起初矢口否认朝她们高楼抛物，随后才坦承犯案。

另外，被告去年9月18日与一名女子同搭一个电梯时，把手机伸到女子裙底下方打算偷拍，不过女子通过电梯门的反射看到被告行径，立即转头质问被告，并待电梯门一打开后赶紧拔腿就跑，被告因此未得逞。