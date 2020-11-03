入狱后上吐下泻送医 设计师返狱中隔天死囚室

（早报讯）室内设计师入狱后上吐下泻，隔天到被送往医院后带回监狱，晚上他在囚室里不断勺水喝，直到全身上下都湿透，隔天凌晨被发现躺在地上一动不动，液体从嘴巴流出，头部底下也有一摊血。

民防人员赶到现场后，确定入狱不满两天的郑勇胜（45岁）已经不治身亡。

验尸庭昨天就郑勇胜的死因召开聆讯，验尸官卡马拉裁定他有肝脏肿大，加上肝脏脂肪严重变性（hepatomegaly with severe steatosis），因病自然死亡。

庭上揭露，郑勇胜因犯下蓄意伤人及蓄意严重伤人的罪行，去年10月被判坐牢18个月。他因在9月工作时弄伤了手，法官批准让他在11月12日开始服刑。

调查官昨天供证时说，郑勇胜因犯下暴力罪行入狱，所以监狱署安排把他关在单人囚室，但当天晚上他一直用脚踢囚室的门，惊动监狱官到场查看。监狱官说，他用华语问郑勇胜他还好吗，郑勇胜却以英语回答，而且说的话模糊不清，最后爆了一句粗话后便不再吵闹。

隔早，监狱官带郑勇胜去看监狱里的医生，郑勇胜当时说他入狱后上吐下泻至少六次，医生因此安排他到樟宜医院接受治疗。

樟宜医院后，医院的医生确认郑勇胜患了肠胃炎（gastroenteritis），确认他不再上吐下泻，并且没有其他的健康问题后，要当局将他送回监狱里。

当天晚上约9时，监狱官带着护士巡房，准备给郑勇胜吃药。但两人到了囚室后，发现被告举止怪异，蹲在水桶旁不断勺水喝，全身都已湿透。

监狱官在咨询医生后，决定不给郑勇胜吃药，并且安排他隔天再给医生检查。

但监狱官在隔天凌晨4时巡逻时，发现被告侧躺在地上一动也不动，液体从嘴巴流出，头部底下累积了一摊血。