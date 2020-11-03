扎吉哈：3万名国人月入少于1300元 逾三成50岁及以上

（早报讯）如包含就业入息补助和公积金，本地约有3万名新加坡籍全职员工，月入少于1300元。他们之中以文员、清洁工、餐饮员工和商店推销员居多。

这个低薪群体中，超过三分之一年龄在50岁及以上，另外三分之一是15岁到24岁、打假期工的青年。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈今天（11月3日）在国会答复盛港集选区议员林志蔚，以及武吉班让区议员连荣华的提问时，透露以上数据。他指出，这批为数3万人的低薪员工教育水平偏低，半数的最高学历只到中学程度。

但扎吉哈也提到，在这3万人中，一半来自每月人均收入超过1300元的家庭，这意味着他们并非家中的主要经济支柱。

国会上月开会时，全国职工总会副秘书长许宝琨医生曾指出，如包含就业入息补助和公积金，本地约有3万2000名全职员工的月入少于1300元。扎吉哈今天说，许宝琨当时所指的是居民人数。

根据国会议程，工人党的林志蔚原本针对本地低薪员工的实得工资提问。他询问人力部长，若不包括雇主及雇员的公积金缴交额和其他补助，本地目前有多少新加坡人的实得收入少于1300元。

然而，扎吉哈答复时举出国际劳工组织（International Labour Organisation，简称ILO）对收入的定义，指出工资其实也包含员工对社会保障、退休金等计划的贡献，未针对林志蔚的具体问题提供相应数据。

林志蔚随后追问时，再重复他原本的提问，但扎吉哈再提及ILO的工资定义，并强调许多低薪员工都因为公积金而负担得起房子，“而这在其他国家也算是收入的一部分”，因此如果只照着林志蔚的提问参数来看待工资，既“不精准也没意义”。

扎吉哈接着反守为攻，他引述林志蔚以及国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星过去的发言，指工人党对其倡议的1300元基本工资定义模糊、反复，要求林志蔚说明1300元到底是包含公积金等补助的总月入（gross wage），还是实得月入（take-home wage）。两人为此进行了短暂交锋。