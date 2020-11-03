翡珑山新殡仪馆综合大楼 将设售卖葬品商铺及餐饮等设施

（早报讯）占地1.1公顷的翡珑山新殡仪馆综合大楼建成后，将提供系列服务，除了设有12个停柩处，也将售卖花和葬品等，公众也能到内部餐饮场所用餐。

国家环境局和建屋发展局今天（3日）发文告宣布，将以上殡仪馆综合大楼的设计咨询合约颁给LAUD Architects团队。

当局2013宣布拆除位于阿裕尼路上段的翡珑山骨灰瓮安置所和两个私营殡仪馆，以开发比达达利新镇。前年公布殡仪馆综合大楼计划时，表明建筑将融入周围的绿色设计，并尽可能减少对居民的干扰。

文告指出，殡仪馆综合大楼会是个现代设施，为往生者、往生者家属和广大社群提供一个庄重环境。这个低层大楼将采用自然色调，屋顶和庭院空间也将有园景元素等，以融入周围的地形和绿意盎然环境。

大楼设施，如停柩处和殡葬商店等入口将内向大楼的庭院，并会在可行的情况下，让殡葬仪式在公众视线外进行。大楼也将设有焚烧冥纸的中央焚烧炉，该火炉属“亲生态环境”，可减少烟雾和飞灰排放。

殡仪馆综合大楼将不设骨灰瓮安置处和火化场。

环境局和建屋发展局在2018年撰拟殡仪馆综合大楼的设计纲要和构想时已咨询了殡葬业，下来也会继续这么做，并适时融入业界建议。

另外，受冠病疫情影响，原定2024年竣工的殡仪馆综合大楼预计2025年才会完工。