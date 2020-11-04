金管局公开执法行动数据：罚款共1500万元 将九人定罪

（早报讯）新加坡金融管理局于去年1月至今年6月的18个月里，向违例的金融机构和人士共开出1500万元罚款，并把九人定罪。

这是金管局于2016年成立专属执法部门后，今天（11月4日）第二次公开执法行动数据。

金管局开出的1500万元的罚款金额，有1170万元的民事罚款，其余330万元是销案罚款。后者主要涉及违反反洗黑钱（Anti-Money Laundering，简称AML）及反恐融资（Countering the Financing of Terrorism，简称CFT）条例。金管局在这段期间一共发出25项禁令。

在这一年半里，金管局完成调查的平均时间也减少。刑事案件的调查时间从33个月减少至24个月，民事罚款案件则从30个月减少至26个月。这是同第一轮的执法行动期（2017年7月日至2018年12月）做比较。

金管局执法局司长包佩玉说：“严厉的调查和严格的执法对于吓阻不当行为，保护消费者和维护投资者信心是必要的。”

金管局调查的范围包括市场滥用，例如局内人交易、虚假交易以及违反公司披露，这些行为可能造成证券价格扭曲，创造虚假市场并破坏公众对我国资本市场的信心。

在相关调查中，金管局发现了本地首起局内人的“抢先交易”（front running）。基金管理公司的两名交易员和股票行一名股票经纪串通，利用内幕资料，在七年内牟利逾800万元。

三人被法庭判坐牢20至36个月，金管局也向三人发出13至15年的禁令，并在调查过程中起回243万元。

在行为不当的调查方面，则涉及不当销售以及伪造文件等。例如汇丰银行（HSBC）一名前职员伪造了一份虚假的定存计划，欺骗五名客户逾500万元。金管局向她发出20年的禁令。