（早报讯）美国股市在总统大选举日显著上涨，投资者预计政府会在选举结束后出台新的经济提振措施而信心大增。

民主党候选人拜登在全国民意调查中领先于现任总统特朗普，提高了人们对新经济措施会在选举之后出炉的期待。

道琼斯工商指数收高2.06％，报2万7480.03点；标普500指数上涨1.78％，报3369.16点；纳斯达克指数上升1.85％至1万1160.57点。

新加坡海峡时报指数周二闭市报2497.22点，全场交易量15亿2000万股，交易值12亿1000万元，上升股316只，下跌股131只。

今天可关注的股票：

1.百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）截至9月底的第三季每单位派息同比增长7.4％至3.54分。信托预计会在12月8日派息。

第三季净房地产收入增加2％至2810万元。营收同比增长0.8％至3020万元，原因是信托去年第四季收购三家日本疗养院带来收入，以及在新加坡的房地产租金上涨。日元升值也有助于增加营收。

2.市场对永科控股（AEM Holdings）的产品和服务需求增加，为公司带来更高收入。截至9月底第三季净利同比增长77.4％至2434万元，营收大涨93％至1亿6182万元。

每股盈利增长76.5％至9分，净资产值从去年底的49.8分增长至今年9月底的70.3分。

3.新航工程（SIA Engineering）由盈转亏，上半年净亏损1900万元，与去年同期取得8760万元净利相反。营收同比下滑56.5％至2亿2300万元。联号公司及合资公司的盈利占比同比滑落46.8％至2840万元。